Culminó con éxito la 22° edición del Festival Nacional del Humor y la Canción

Con dos noches llenas de música y humor, finalizó con éxito la 22° edición del portal de los festivales cordobeses.

El festival se desarrolló con total normalidad y el público asistió en gran número hasta la finalización de cada noche.

La Banda de Grillo, Atento Torri, Fugitivos y La Buena Cumbia fueron algunas de las bandas que brindaron sus destacados shows en esta noche del domingo.

EL SABADO TUVO UN PROFUNDO SENTIDO POPULAR

En el escenario Luis Landriscina, artistas como “Por siempre Tucu”, “Ema Cabral”, “Gritos del Monte”, entre otros, y los humoristas Jorge Tissera y “Capuchón” Gonzales, brindaron destacados shows hasta la madrugada.

En el comienzo subiueron al escenario destacados elencos locales y regionales.