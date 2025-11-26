Presentaron Concurso de Vidrieras y Frentes Navideños

En la noche de este martes quedó presentado el tradicional Concurso de Vidrieras y Frentes Navideños, con importantes premios para los ganadores.

El Intendente Mauricio Actis, la presidente del Concejo Deliberante Ivana Dalmazzo y los concejales Mariano Delsoglio y Nancy Lanzetti brindaron detalles de este concurso que tiene como objetivo incentivar el espíritu navideño en Brinkmann.

Como cada año, se divide en tres categorías: viviendas, comercios e instituciones.

Inscripciones abiertas a través de whatsapp al 3562548009, desde este jueves 27 de noviembre hasta el día 30 de diciembre inclusive.