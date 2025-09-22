Brinkmann estará representada en Instancia Provincial de la Feria de Ciencias

Este martes 23 de setiembre en la ciudad de Córdoba se desarrollará la instancia provincial de la Feria de Ciencias. Nueve escuelas representarán al Departamento San Justo y de ellas, dos son brinkmanenses:

En Nivel Inicial del Jardín de Infantes Manuel Belgrano llevará a la instancia provincial su proyecto “Ansenuza I.A.” (propuesta que integra inteligencia artificial en la primera etapa educativa y en el marco del Parque Nacional Ansenuza).

Mientras que en Nivel Primario, el 6to grado del Instituto Privado Domingo Faustino Sarmiento nos representará con “Fracciones que suenan”, un proyecto que articula la matemática con la música y que está a cargo de las docentes Micaela Climiño y Leticia Oyén.

Felicitaciones a los docentes, cuerpos directivos y alumnos por todo lo hecho y por seguir trabajando juntos por la educación de nuestra ciudad.