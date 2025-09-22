Guardia local actuó en diferentes situaciones durante el fin de semana

Durante el pasado fin de semana, la Guardia Local de protección realizó diferentes tareas de prevención e intervención en distintos puntos de la ciudad.

Realizó el control habitual de locales de reunión de personas (Centros vecinales, boliches, salones de fiesta, etc.) además del patrullaje por toda la ciudad en coordinación con la policía, con especial interés en lugares como la Terminal de ómnibus o lugares de concentración de jóvenes.

Además, se destaca la colaboración con un joven de la ciudad de Sunchales quien había perdido sus pertenencias y no podía regresar a su lugar de origen (había perdido el colectivo de regreso). Personal de la guardia intervino y con ayuda de los propietarios del boliche bailable, el joven pudo regresar a su casa. Familiares del joven manifestaron su agradecimiento al personal de la guardia por su colaboración.

También, personal de la Guardia tomó intervención ante la rotura del vidrio de una vidriera de local comercial en calle Córdoba.