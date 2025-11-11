Brinkmann estuvo representada en la Fiesta Provincial de la Nutria

Representantes de Brinkmann estuvieron presentes el fin de semana en la 17° Fiesta Provincial de la Nutria organizada por la Municipalidad de Miramar, en el marco de la apertura de temporada de verano de dicha localidad.

Liliana Spindor y Mirta Quintero estuvieron participando del concurso de cocina representando a nuestra ciudad, quienes estuvieron acompañadas por el Director de Turismo y Desarrollo Regional Sebastián García, el Intendente Mauricio Actis y el Legislador Departamental Gustavo Tevez.

Además, también representó allí a nuestra ciudad el Ballet Municipal «Alma de Pueblo», ofreciendo su destacada danza a todos los presentes.

El Gobierno de la Ciudad de Brinkmann continúa apostando al desarrollo del turismo regional, en este caso con la participación en esta importante fiesta provincial, compartiendo nuevas experiencias en el marco del trabajo en conjunto entre los Municipios integrantes del Parque Nacional Ansenuza.