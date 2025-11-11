Fundación Construirnos entregó vivienda en Barrio Centro Social

Fundación Construirnos dio una nueva posesión de las planificados para este año 2025: la vivienda está ubicada en el Barrio Centro Social, en el nuevo sector loteado por Mutual Centro y su titular es Juan Manuel Panero.

La cesión de llaves se realizó en la sede de la fundación, dadas las condiciones climáticas, y fue de carácter interno, por expreso pedido del adjudicatario. Se concretó en la mañana del viernes 7 de noviembre, a la hora10:00.

En representación de la fundación concurrieron el presidente, Federico Díaz, junto al directivo Juan Ferrer. También estuvieron, la arquitecta Agostina Scotta; el constructor a Cargo, José Luis Utrera; y los administrativos Araceli Díaz y Marcelo Masín. La reunión se completó con la participación del adjudicatario.

Federico Díaz, como anfitrión, les agradeció la confianza depositada por toda la familia Panero en la Fundación Construirnos, ya que es muy consecuente con la organización para sus planes de inversión y solicitó que difundan y comenten su experiencia, ya que ello constituye la mejor referencia y publicidad para la institución promotora de edificaciones.

Panero agradeció a la fundación, tanto a los directivos como al personal y también destacó el rol de la arquitecta Scotta y del titular de la empresa constructora. Aseguró que en todos halló la mejor predisposición para resolver cualquier situación que, como es lógico en un proceso de un año que demanda una edificación, puedan surgir en su transcurso. Todo se desenvolvió siempre en un clima amable que Panero ponderó y calificó como muy positiva la labor de la entidad.

Se refirió a la influencia que tuvo para él -al tomar la decisión- la trayectoria consolidada de la fundación y la seguridad que le transmitió saber cuáles son los directivos, a quienes conoce y ello reporta tranquilidad al suscriptor a la hora de confiar sus ahorros.

Seguidamente, Juan Ferrer le hizo entrega al señor Juan Manuel Panero de las llaves de la casa, momento en el que se registraron fotos del acontecimiento.

Federico Díaz le entregó -igualmente- el limonero que la fundación proporciona a cada nueva vivienda que se entrega, para que sea plantado como uno de los árboles más útiles y cargado de propiedades. Este ritual, intenta recuperar las tradiciones de los abuelos que disponían en sus patios de huertas y árboles frutales. También, los ancestros aseguraban que la mejor inversión es “la que se hace en ladrillos”, hechos que el tiempo siempre termina confirmando.

De esta manera, Fundación Construirnos continúa cumpliendo sus compromisos de acuerdo a la planificación establecida y ello conforma uno de sus sólidos atributos, abarcando hoy en día la mayoría de las nuevas construcciones que se están realizando en Brinkmann.

Antes de la finalización del año, se estará entregando un nuevo bien para culminar el calendario tentativo del 2025. Paralelamente, varias construcciones están en marcha para ser entregadas en el transcurso del año 2026.