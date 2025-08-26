Brinkmann: Intento de robo a comercio y otros hechos delictivos

En un local comercial situado en calle Las Heras, propiedad de un joven de 30 años de edad, tres personas (aparentemente menores de edad) dañaron la vidriera del local arrojando piedras. A raíz de esa situación se da aviso a la línea de emergencia 911, comisionando personal policial al lugar, quienes al realizar patrullaje por el sector no lograron divisarlos.

A posterior se toma conocimiento que el propietario del lugar cuando se hizo presente, y observa a tres personas, dos femeninas y un masculino que intentaban abrir la puerta del negocio, dándose a la fuga por calle Int. Zampol; el propietario del local logra darle alcance a una de ellas, que intentó agredirlo con un arma blanca.

Cuando arribó el personal policial se procedió a la aprehensión de la menor de 15 años de edad y al secuestro de una bandolera que contenía en su interior 3 cuchillos, una tijera y una martillo.

Se trasladó todo a la Comisaría local dando participación a la Fiscalía de Instrucción de Morteros. Se imputó a la menor por el delito de participación activa en tentativa de robo y agresión; luego fue restituida a sus progenitores.

*BRINKMANN*

• *APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UNA JOVEN POR ROBO*

En calle Dr. Pitt Funes se procedió a la aprehensión de una joven de 23 años de edad domiciliada en la ciudad de San Francisco, y al recupero de un teléfono celular marca Samsung que le había sustraído a un joven de 24 años de edad domiciliado en calle Raúl Alfonsín de esta ciudad. La joven fue trasladada a la alcaldía local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

• *ROBO EN UN DOMICILIO- APREHENSIÓN DE UN JOVEN EN FLAGRANCIA Y RECUPERO DE ELEMENTOS SUSTRAÍDOS*

Se tomó conocimiento a raíz de un llamado a la línea de emergencia sobre un robo en un domicilio en calle Brasil, siendo damnificada una mujer mayor de edad quien aporta datos y características del autor del hecho, inmediatamente los móviles de la guardia de prevención implementaron un operativo cerrojo y lograron la aprehensión de un joven de 19 años de edad con (antecedentes delictuales), que tenía en su poder un bolso con 3 ollas de cocina, una bandeja de plata y una botella de licor. Se trasladó al aprehendido a la alcaldía local y los elementos recuperados a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

• *APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA DE UN JOVEN POR ROBO*

Se toma conocimiento en la línea de emergencia 911 que se estaba consumando un hecho de robo en intersección de calles Pte. Raúl Alfonsín y Falucho, inmediatamente interviene personal policial logrando en el lugar mencionado la aprehensión de un joven de 18 años de edad que estaba sustrayendo una rueda de un carro, siendo damnificado un hombre de 60 años. Se procede al recupero de la rueda, al secuestro de una llave tipo pulseana y al traslado a la alcaldía local del aprehendido a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*LA PAQUITA*

• *EN UN ALLANAMIENTO SE RECUPERA UNA MOTOCICLETA SUSTRAÍDA*

En calle pública donde reside un menor de 16 años de edad, a raíz de un hecho de robo de una motocicleta en calle Ayacucho s/n en la que resulta damnificado un hombre de 54 años de edad, se diligenció un allanamiento con resultado positivo logrando el recupero de la misma siendo esta una motocicleta marca guerrero de color negra y una bolsa que contenía en su interior partes de plásticos del rodado en cuestión y la chapa dominio. Se trasladó todo hacia la Comisaría de Brinkmann con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.