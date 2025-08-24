Fatal accidente con una mujer fallecida y una menor herida, entre rutas 10 y 17

El terrible accidente fatal ocurrió este sábado, cerca de las 15.45, en la intersección de las rutas provinciales 10 y 17.

El cruce se encuentra cortado al tránsito y se realizan desvíos por el interior de la playa de la estación de servicios.

Por causas que se tratan de establecer, en el acceso de norte de la localidad, colisionaron una moto de 150 c.c. -que iba de sur a norte- y un camión Scania con acoplado -que circulaba oeste a este- por la RP17.

Como consecuencia del fuerte impacto, falleció la mujer (46) que guiaba la motocicleta; en tanto que una nena (06), que iba de acompañante, resultó con heridas de consideración y fue trasladada al Hospital Regional de Villa Santa Rosa y, a posterior, al Hospital de Niños de Córdoba. Ambas serían oriundas de la localidad de Las Saladas.

Por otra parte, el camionero resultó ileso y es de la ciudad de Córdoba, según informaron fuentes policiales.

Por algunas horas la ruta permanecerá cortada hasta la llegada de Policía Judicial, por lo que se realizan desvíos por el playón de la estación de servicios. Transitar con precaución por el sector.

Fuente: FmpuebloEstacion La Puerta