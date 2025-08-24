FPA: Realizó allanamientos positivos en Las Varillas, Alicia y San Francisco

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron seis allanamientos, desbarataron una banda narco, detuvieron a tres sujetos mayores de edad e incautaron estupefacientes en Las Varillas, Alicia y San Francisco.

Los allanamientos fueron efectuados sobre calles Güemes al 500, Diego Montoya al 600, Entre Ríos s/n y Sargento Cabral s/n, de la ciudad de Las Varillas. Los siguientes fueron en Alicia (Sarmiento al 600) y San Francisco (barrio Roca).

En uno de los puntos de venta cerrados en la localidad de Alicia, al observar el ingreso de la FPA, uno de los investigados salió con un arma de fuego y fue rápidamente reducido.

En los viviendas, con intensos registros, se logró la incautación de 178 dosis de marihuana y 80 de cocaína, dos armas de fuego (un pistolón y una escopeta), 21 cartuchos de distintos calibres, dinero, una balanza digital, un automóvil, una motocicleta y elementos relevantes para la causa.

Para destacar, personal de investigaciones registró un carro de hamburguesas ubicado sobre Ruta Provincial 13 (Alicia) y se secuestró una balanza de precisión con restos de cocaína.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.