FPA: Controles intensos en localidades del interior de la Provincia

En el marco de tareas preventivas dispuestas por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegaron una serie de controles en distintas localidades del interior de la provincia de Córdoba.

Los controles antinarcóticos se llevaron a cabo en las siguientes ciudades y localidades: Capital, San Francisco, Río Cuarto, San Marcos, Leones, Morteros, Brinkmann, Coronel Moldes y Holmberg.

En cada sector se realizaron patrullajes estratégicos y paradas preventivas en espacios públicos, zonas comerciales, terminales de ómnibus y sectores con alta circulación peatonal.

En la ciudad de San Francisco, más específicamente en barrio San Cayetano, se logró el secuestro de varias dosis de marihuana a un sujeto mayor de edad.

Las intervenciones se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la prevención y detectar posibles maniobras vinculadas al narcomenudeo.

El operativo de seguridad se enmarca dentro de la estrategia integral de lucha contra el delito que impulsa el Ministerio Público Fiscal en toda la provincia.