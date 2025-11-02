Brinkmann: Milonga «Desde el Alma» organiza una noche para recordar

La Milonga «Desde el Alma» llega a Rex Eventos (Pitt Funes 847) este sábado 8 de noviembre a las 21:30 horas.

*Show en vivo de Tanguarro*

La Plata (Bs. As.) estará presente con Tanguarro, la banda que trae la voz de Marcelo Costa para hacer vibrar el escenario con su tango milonguero.

*Música en vivo*

Ani Fernández será la encargada de musicalizar la noche, seleccionando los mejores tangos para que disfrutes bailando y cantando junto a los artistas.

*Una noche para recordar*

La Milonga «Desde el Alma» es una oportunidad única para vivir el tango en todo su esplendor. No te pierdas la chance de bailar, compartir y disfrutar de la esencia del tango con amigos y familiares.

*Entradas anticipadas*

Las entradas anticipadas ya están a la venta por un valor de $15.000. No te quedes sin la tuya y asegúrate de estar presente en esta noche imperdible de tango.

*Fecha y hora:* Sábado 8 de noviembre, 21:30 hs

*Lugar:* Rex Eventos (Pitt Funes 847), Brinkmann

Servicio de Buffet económico

*Entradas:* Anticipadas ya a la venta a $15.000.- pedilas al 3562-512129

*Auspicia:* Municipalidad de Brinkmann