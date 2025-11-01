Festival de la Palalbra reunió a 88 Instituciones Educativas de todos los niveles

Entre el 13 y el 27 de octubre se llevó a cabo la etapa regional del Festival de la Palabra 2025, que reunió a 88 instituciones educativas de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior en 11 encuentros virtuales sincrónicos. Esta instancia formó parte de un proceso que involucró a 2.110 escuelas de toda la provincia, tanto de capital como del interior, consolidando una comunidad lectora activa y comprometida con el fortalecimiento de las prácticas del lenguaje.

El Festival de la Palabra, impulsado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, se desarrolló por cuarto año consecutivo y tuvo como propósito fortalecer la oralidad, la lectura y la escritura como prácticas sociales y pedagógicas fundamentales.

Cada escuela participante compartió una narrativa pedagógica en la que reflexionó sobre sus experiencias de enseñanza y presentó producciones protagonizadas por los estudiantes, como booktubers, podcasts, microvideos o textos literarios y científicos.

“El Festival de la Palabra es mucho más que un evento: es una política educativa que pone a la lectura y la escritura en el centro de la vida escolar. Promueve el encuentro entre docentes y estudiantes para pensar la palabra como herramienta de aprendizaje, de diálogo y de transformación social”, destacó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Durante los encuentros regionales, las instituciones compartieron sus producciones y reflexiones con el equipo técnico del Festival y la Comisión de Análisis de Prácticas, integrada por 24 docentes de distintos puntos de la provincia. Las 88 narrativas seleccionadas serán publicadas en el sitio web del Festival, conformando un valioso registro de innovación pedagógica y reflexión docente.

“Leer, escribir y hablar son prácticas que amplían el pensamiento y la participación. Este Festival celebró la palabra viva de nuestras aulas, el compromiso de los equipos docentes y el protagonismo de las y los estudiantes que, desde cada rincón de Córdoba, construyen ciudadanía con su voz”, expresó Ferreyra.

Rumbo al Festival Provincial

La etapa regional fue el paso previo al Festival Provincial, que se realizará en noviembre en formato presencial. A esa instancia llegarán las 44 instituciones seleccionadas, donde se celebrará la lectura, la oralidad y la escritura como expresiones fundamentales para el desarrollo de una educación democrática, inclusiva y de calidad.

Toda la información y los materiales del Festival se encuentran disponibles en:

https://lecturacba.wixsite.com/festivaldelapalabra