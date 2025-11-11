Brinkmann: Policía detuvo a jovenes por un hecho de robo en el cementerio

Lo informó el titular de la Comisaría local, en su habitual reporte de cada semana. En esta oportunidad, el hecho se produjo en el Cementerio de Brinkmann.

*DOS JÓVENES APREHENDIDOS EN FLAGRANCIA POR UN HECHO DE ROBO EN CEMENTERIO*

A raíz de un llamado a la línea de emergencia 911 se toma conocimiento de un hecho de robo en nichos del cementerio local.

Se comisiona personal policial al lugar quienes al llegar observan a dos jóvenes darse a la fuga con aberturas de aluminio, uno de ellos lo hacía corriendo y otro en bicicleta. Inmediatamente se logra la aprehensión de ambos y el secuestro de 3 aberturas de aluminio y una bicicleta, siendo trasladados ambos jovenes, uno de 28 y otro de 23 años de edad, hacia la alcaldia de la Comisaría local a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Morteros.

*GENTILEZA COMISARÍA DE BRINKMANN*