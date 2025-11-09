Zona Rural Balnearia: Detenidos por caza furtiva

En horas de la mañana, en zona rural de Balnearia, Dpto. San Justo, personal de la Patrulla Rural Norte, realizó un operativo.

*TRES HOMBRES APREHENDIDOS CON SECUESTRO POR INF. ART. 105° LEY 8.431.

*Durante un control volante de un vehiculo ocupado por tres hombres mayores de edad; dos de ellos oriundos de la ciudad de San Francisco y el tercero de Balnearia, constata que transportaban *tres perros galgos y dos presas de liebres europeas*, se procede al *secuestro* de todo lo mencionado y se traslada a las tres personas a la Comisaría de Dtto. Balnearia, donde se entrega el procedimiento, por *la caza deportiva fuera de temporada*

Interviene el Juez de Paz de turno.