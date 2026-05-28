Brinkmann presente en actividades de capacitación e intercambio

Durante el mes de mayo el Intendente Municipal de Brinkmann participó de distintas actividades relacionadas con el presente y el futuro de las organizaciones municipales.

*Experiencias con RIL*

En Rosario, Brinkmann estuvo presente en La Noche de los intendentes y el Día de las Ciudades, evento organizado por R.I.L. (Red de Innovación Local).

En la primera parte de la actividad fueron dados a conocer y reconocidos los municipios de todo el país que en el marco de los objetivos trazados por R.I.L. alcanzaron las metas establecidas en más de 14 áreas de acción.

La actividad se complementó con la visita y la participación en 3 experiencias de innovación producidas por la ciudad de Rosario: “Allí, junto a funcionarios, vecinos y miembros de empresas y organizaciones de la sociedad civil pudimos conocer de cerca cómo una ciudad como Rosario, aplicó soluciones innovadoras a problemáticas de muchos años. La escala no es la misma pero siempre pueden adaptarse las experiencias a nuestras ciudades. Y encontrarse con más de 300 intendentes de todo el país es siempre una experiencia muy valiosa y enriquecedora”, remarcó Actis.

*Smat Cities en Santiago*

En la ciudad de Santiago del Estero el Intendente Actis llevó la experiencia de Brinkmann en marco de una mesa de intendentes en la que se expusieron cuestiones de la cultura organizaciones en el marco de un mundo atravesado por la Inteligencia Artificial.

Junto a los intendentes de Marull, Morteros y Río Ceballos y al C.I.U. (Centro de Iniciativa Urbana) Actis repasó cómo la ciudad y el municipio se van adaptando a los tiempos de Inteligencia Artificial pero también de Cercanía Humana.

Además, el evento sirvió para conocer las últimas tendencias en nuevas tecnologías aplicadas a los municipios y organizaciones locales