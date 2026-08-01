Brinkmann: Realizaron curso sobre «Ley Micaela»

La Guardia Local de Prevención y Convivencia de Brinkmann realizó el curso sobre «Ley Micaela», dictado por profesionales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales y el Punto Mujer.

Recordamos que la Ley 27.499, sancionada el 19 de diciembre de 2018 y publicada en el Boletín Oficial el 10 de enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Nación.

Este curso de capacitación tiene como objetivo la visibilización y reflexión en torno a las desigualdades de género y la gestación de estrategias de intervención individuales y colectivas antes casos de violencias.