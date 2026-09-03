Brinkmann recibió a «Memorias que Viajan»

La ciudad de Brinkmann fue anfitriona de una nueva jornada del programa regional “Memorias que Viajan”, una propuesta que promueve el encuentro, el intercambio de experiencias y la construcción de vínculos entre adultos mayores de la región Ansenuza. En esta oportunidad, participaron delegaciones de Miramar, Altos de Chipión y La Paquita.

Durante la jornada, los visitantes fueron recibidos con un desayuno y recorrieron distintos espacios históricos, culturales y turísticos de Brinkmann, entre ellos el Archivo Histórico y el predio del ferrocarril, el Museo, el Vivero Provincial y Camping Municipal, la Iglesia San Juan Bautista y la Plaza San Martín.

El encuentro continuó en El Viejo Galpón, donde compartieron un almuerzo y actividades recreativas, cerrando así una jornada de encuentro y amistad entre adultos mayores de la región.