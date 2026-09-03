  • 3 septiembre, 2026

Locales

Brinkmann recibió a «Memorias que Viajan»

Sep 3, 2026

La ciudad de Brinkmann fue anfitriona de una nueva jornada del programa regional “Memorias que Viajan”, una propuesta que promueve el encuentro, el intercambio de experiencias y la construcción de vínculos entre adultos mayores de la región Ansenuza. En esta oportunidad, participaron delegaciones de Miramar, Altos de Chipión y La Paquita.

Durante la jornada, los visitantes fueron recibidos con un desayuno y recorrieron distintos espacios históricos, culturales y turísticos de Brinkmann, entre ellos el Archivo Histórico y el predio del ferrocarril, el Museo, el Vivero Provincial y Camping Municipal, la Iglesia San Juan Bautista y la Plaza San Martín.

El encuentro continuó en El Viejo Galpón, donde compartieron un almuerzo y actividades recreativas, cerrando así una jornada de encuentro y amistad entre adultos mayores de la región.