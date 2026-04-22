Brinkmann: Se llevó a cabo la Asamblea Distrital de la Cooperativa

Tal como estaba previsto en la tarde del viernes 17 de abril se llevó a cabo la Asamblea Distrital de nuestra Cooperativa, dando la bienvenida a los nuevos delegados para comenzar a transitar este nuevo camino de trabajo y gestión.

Se realizó para los 4 distritos desde las 17:00 horas con la firma de los delegados del acta correspondiente.

Cabe recordar que llegada la fecha límite de presentación de listas, dos fueron las presentadas y una de ellas fue impugnada por no cumplir con las normas y reglamentaciones establecidas.

Por lo tanto, la Lista Celeste fue proclamada como única Lista para todos los distritos.