Provincia-Universidad de Villa María: Convenio para capacitar a los agentes de la Guardia Local

La casa de altos estudios dictará cuatro cohortes del Diplomado en Seguridad y Convivencia para alcanzar a 400 futuros agentes de Guardia Local._

_. También impartirá los contenidos que exige el perfeccionamiento continuo de 2.153 agentes ya diplomados._

El ministro Manuel Calvo presidió la firma del convenio de cooperación entre el Ministerio de Gobierno y el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María para dictar la capacitación de los futuros agentes de Guardia Local, así como los contenidos para el perfeccionamiento de los agentes ya diplomados.

El convenio se enmarca en lo establecido por la Ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana Nro. 10.954 y también fue rubricado por el secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, José Gualdoni, y el decano del Instituto universitario, magister Gabriel Suárez Fossaceca.

Al referirse al Programa de Guardias Locales el ministro Calvo resaltó que _*“es una iniciativa que cuenta con la adhesión de la gran mayoría de los municipios y comunas que, junto a Ojos en Alerta, se ha convertido en una herramienta concreta de participación ciudadana que fortalece el trabajo preventivo”.*_

_*“Desde el Ministerio de Gobierno hemos consolidando el trabajo realizado, profundizando todo aquello que permita seguir fortaleciendo la prevención en nuestra provincia, manteniendo una articulación permanente con el Ministerio de Seguridad y, fundamentalmente, con la Policía de la Provincia, cuya participación es clave para que el sistema funcione de manera eficaz y coordinada”*_ , destacó Manuel Calvo.

A su turno, el secretario José Gualdoni informó que este nuevo acuerdo colaborativo _“se suma a las 24 sedes del Diplomado de Seguridad y Convivencia para Guardias Locales que hemos desarrollado en el período 2024-2025, además de brindar las herramientas para la formación continua de los 2.153 guardias locales ya diplomados”._

El funcionario agregó que, a la fecha, 326 gobiernos locales adhirieron a la Ley 10.954 y se constituyeron 230 Guardias Locales.

Respecto a lo académico, este convenio establece dos modalidades de capacitación.

La primera está referida al dictado de cuatro cohortes del Diplomado en Seguridad y Convivencia para Guardias Locales de 100 alumnos cada una, formación obligatoria para todo aspirante a agentes de Guardia Local.

Este cursado exige a los participantes a una formación como mínimo de 100 horas, con modalidad semipresencial y presencial.

Asimismo, la Universidad tendrá a su cargo los contenidos del Régimen de Formación Continua para los meses de abril a diciembre 2026.

En relación a ello, la autoridad universitaria indicó que esta formación _“es un proceso que desde hace dos años se viene trabajando, incluye contenidos que abordan las cuestiones normativas, pero también conceptos sobre la seguridad ciudadana, con la posibilidad de una convivencia en paz de todos los cordobeses y todas las cordobesas”,_ expresó Suárez Fossaceca.

De esta forma, el Ministerio de Gobierno fortalece sus lazos con el ámbito académico de nuestra provincia, en esta oportunidad para articular acciones conjuntas en materia de prevención y ciudadanía en todo el territorio provincial.

De la reunión también participó Carla Tassile, directora del Observatorio de Seguridad y Convivencia del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba.

*Acerca de las Guardias Locales*

Las Guardias Locales forman parte del Sistema Integrado de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana enmarcada en la Ley Seguridad Pública y Ciudadana Nº 10.954, con el objetivo de fomentar el diseño participativo y la gestión asociada de políticas públicas para la prevención y la lucha contra las violencias, contravenciones y delitos.

Están compuestas por móviles equipados, personal capacitado y armas menos letales, cumpliendo un rol esencial en materia de prevención del delito, siempre en coordinación y colaboración con la Policía de Córdoba.