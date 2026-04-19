Córdoba: Presentaron iniciativa «Hora Silenciosa» para entornos comerciales mas accesibles

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, lanzó la iniciativa “Hora Silenciosa”, una propuesta orientada a generar entornos comerciales más accesibles en toda la provincia.

La medida invita a los comercios a adherir de manera voluntaria, estableciendo un día y horario específico en el que se implementen ajustes en el ambiente del local, como la disminución de luces intensas, la reducción de sonidos y la suspensión de anuncios o música, con el objetivo de facilitar una experiencia de compra más amigable.

En esta primera etapa, la iniciativa cuenta con la participación de supermercados del interior y de la ciudad de Córdoba, que comienzan a implementar esta modalidad en sus espacios de atención.

El ministro, Sergio Busso, destacó: “El comercio y los servicios son motores clave de la economía cordobesa. Que ese motor también sea inclusivo y empático con todas las personas y sus familias es parte del compromiso que el Gobierno de Córdoba asume junto al sector privado. Esta iniciativa demuestra que crecer y cuidar van juntos”.

La propuesta se desarrolla de manera articulada con la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Córdoba (CASAC) y la Fundación Familias CEA Córdoba, organización referente en la temática, en el marco de una estrategia que promueve la Responsabilidad Social Empresarial y la construcción de espacios más empáticos e inclusivos.

Como parte de la iniciativa, se prevé la incorporación de carteles en supermercados y un mapa interactivo donde las familias podrán visualizar los comercios adheridos, facilitando la organización de sus actividades cotidianas.

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1HVoMSvJRwluxGhjvDqqPgdnV6_RLzkc&ll=-31.42905620213864%2C-64.19208836678955&z=11