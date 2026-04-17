Plan Provincial de Manejo del Fuego: Nueva edición de capacitación «Operaciones seguras con Aeronaves»

El Gobierno de Córdoba pondrá en marcha una nueva edición de la capacitación “Operaciones seguras con aeronaves”, una instancia de formación destinada a fortalecer el trabajo coordinado entre el personal que interviene en el combate de incendios forestales y los medios aéreos que brindan apoyo en los operativos.

La actividad es organizada por el Plan Provincial de Manejo del Fuego dependiente del Ministerio de Seguridad, junto con la Dirección Provincial de Aeronáutica, organismo que depende de la Secretaría General de la Gobernación.

Estas capacitaciones se desarrollan entre abril y junio, previo a la temporada de mayor riesgo de incendios forestales en la provincia, con el objetivo de reforzar los protocolos de seguridad y mejorar la coordinación entre el personal que opera en tierra y las aeronaves que brindan apoyo en los operativos.

La formación está destinada a bomberos voluntarios de las 12 regionales de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, al personal de los 25 cuarteles que integran la Agrupación Serrana y a integrantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).

La primera jornada se realizará este sábado 18 de abril en la ciudad de Oliva y contará con la participación de bomberos voluntarios de las regionales 2, 4, 5 y 9.

La capacitación será dictada por personal especializado del Plan Provincial de Manejo del Fuego y de la Dirección Provincial de Aeronáutica.

Desde hace más de 15 años, la Provincia impulsa esta capacitación con el objetivo de garantizar que las operaciones con apoyo aéreo se desarrollen de manera segura para el personal que trabaja en la línea de fuego. Durante el año pasado participaron más de 1.200 personas.

La capacitación incluye una instancia teórica, donde el personal se familiariza con las aeronaves, los equipos y la maquinaria utilizada en los operativos. Posteriormente se desarrolla la etapa práctica, en la que se realizan maniobras de abordaje y egreso de aeronaves, extracción de agua en lagos u otros sistemas de carga y las posteriores descargas, entre otras acciones orientadas a fortalecer la seguridad operativa.

Durante la jornada de capacitación en Oliva participarán en las prácticas dos aeronaves Air Tractor AT-802 y un helicóptero equipado con sistema Bambi Bucket, que permiten simular maniobras utilizadas durante los operativos reales de combate de incendios.

Prevención y resultados durante 2025

Durante 2025, el sistema de combate de incendios forestales del Gobierno de Córdoba desarrolló un importante despliegue de operaciones aéreas, capacitación y patrullaje preventivo en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, se coordinaron 119 vuelos de combate, que totalizaron 316,3 horas de vuelo, permitiendo intervenir en 24 incendios forestales. Además, se realizaron vuelos de instrucción y entrenamientos operativos, que fortalecieron la preparación del personal y acompañaron las capacitaciones destinadas a bomberos.

Las tareas de vigilancia y patrullaje aéreo también permitieron recorrer más de 6,5 millones de hectáreas, reforzando la detección temprana de focos ígneos y el monitoreo de zonas de riesgo.

En paralelo, se avanzó en el relevamiento de aeródromos utilizados para operativos de combate, la actualización de protocolos de operaciones aéreas y la coordinación de acciones con la Provincia de Corrientes, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias.

Gracias al fortalecimiento de la prevención, la capacitación y la incorporación de tecnología, en 2025 la superficie afectada por incendios forestales se redujo en más del 80 % en comparación con 2024, resultado del trabajo conjunto entre bomberos voluntarios, brigadistas del ETAC y los equipos provinciales.