Innovación: El Gobierno de Córdoba recibió al Laboratorio de Gobierno de Chile

El Gobierno de la Provincia de Córdoba recibió al Laboratorio de Gobierno de Chile, organismo referente en innovación pública a nivel regional, para profundizar el camino iniciado en materia de innovación pública, fortalecer capacidades internas y consolidar una visión de Estado orientada a resultados, eficiencia y cercanía con la ciudadanía.

La visita se desarrolló en el marco de una agenda orientada a compartir experiencias, metodologías y resultados concretos aplicados a la gestión estatal, e incluyó encuentros con autoridades provinciales y equipos técnicos de distintos ministerios.

Las jornadas de trabajo desarrolladas permitieron profundizar la comprensión del valor estratégico de la innovación pública como herramienta de gestión, a partir de la experiencia, los resultados y el modelo institucional del organismo chileno. Asimismo, las reparticiones que participaron incorporaron herramientas como diseño de servicios, prototipado y experimentación, que fueron aplicadas al análisis de casos reales y experiencias concretas.

“La innovación pública se potencia cuando abrimos la gestión al aprendizaje y al intercambio con referentes internacionales. Estos espacios de cooperación nos permiten incorporar técnicas y metodologías, ampliar la mirada y acelerar soluciones concretas para mejorar la vida de los cordobeses”, manifestó el secretario de Innovación e Infraestructura de la Gestión, Rodrigo Pérez Limpias.

Con respecto al trabajo conjunto con el Gobierno de Córdoba, el consultor del Laboratorio de Gobierno de Chile, Carlos Carrillo, señaló: “tuvimos la oportunidad de compartir los aprendizajes que tienen que ver con generar un entorno para la innovación, poner a las personas en el centro, dar espacio a los funcionarios o a los agentes públicos para que innoven y también trabajar con el ecosistema, con el sector privado, con la academia y con la sociedad civil en general”.

Por su parte, Fabiana Barbeira, en representación del Ministerio de Educación y participante del taller dictado por los técnicos consultores de Chile, destacó: “Estas instancias nos aportan herramientas para seguir pensando soluciones a problemas y desafíos públicos y nos permite ver el valor de otros colegas que están trabajando para resolver el día a día de nuestros ciudadanos”

Con el objetivo de consolidar la innovación como una herramienta estratégica para mejorar políticas públicas y servicios al ciudadano, Córdoba viene desarrollando en los últimos años acciones sostenidas de transformación digital, modernización administrativa y diseño de servicios centrados en el ciudadano, entre las cuales se destacan: la digitalización de trámites y servicios; el enfoque de usuario en el diseño de políticas públicas; la articulación interministerial; la incorporación de metodologías ágiles, prototipado y mejora continua; la vinculación con organismos internacionales y gobiernos subnacionales para el intercambio de experiencias; entre otras

El Laboratorio de Gobierno de Chile es un organismo pionero en América Latina en el desarrollo de soluciones innovadoras para el sector público. Su trabajo se centra en apoyar a las instituciones estatales en el diseño de políticas, servicios y procesos más efectivos, mediante metodologías centradas en las personas, la experimentación y el aprendizaje continuo.

Su visita a Córdoba se inscribe en esa misma línea ya que permitió que la Provincia refuerce el enfoque que viene impulsando para consolidar su capacidad de innovación con método e impacto y responder de manera eficiente y transparente a las demandas de la ciudadanía.