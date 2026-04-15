Llaryora participó de acto por el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participó del acto conmemorativo por el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo (Iom Hashoá Vehagvurá) que se llevó a cabo este lunes en el Teatro del Libertador San Martín.

Acompañaron la ceremonia el intendente, Daniel Passerini; el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; su par de Justicia y Trabajo, Julián López; el viceintendente, Javier Pretto; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Domingo Sesín; el presidente de Daia Córdoba, Adrián Ganzburg, entre otras autoridades.

Esta edición cobró un significado especial al cumplirse el 83° aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia, hito fundamental de la resistencia judía frente a la opresión nazi.

Llaryora resaltó la importancia de que los pueblos tengan memoria y de la democracia como modo de vida de una sociedad, para que hechos como el Holocausto o la dictadura militar no vuelvan a suceder.

«Desde lo institucional, ver al Comipaz aquí reunido me recuerda algo que Córdoba posee y que debemos defender desde el lugar que nos toque. Para los jóvenes, el Comipaz es una organización multirreligiosa que trabaja constantemente para evitar divisiones en nuestra provincia», agregó.

El mandatario también subrayó la relevancia de la justicia como un aspecto central del orden social. «Siempre sostengo que, si hubiera habido justicia para el genocidio armenio, tal vez no hubiera ocurrido el Holocausto judío. La falta de condena en su momento es lo que permitió que luego ocurriera lo que hoy conmemoramos. De allí la importancia de que se efectúe justicia y se condene a los responsables», puntualizó.

En otro pasaje de su mensaje, Llaryora enfatizó en la necesidad de preservar la democracia y luchar para que el odio no reine, evitando las grietas religiosas, políticas o étnicas. «Hechos como este acto, la ley que contempla la enseñanza de la memoria y la labor del Comipaz son herramientas para preservar la vida», indicó.

El encuentro contó con la participación de La Orquesta Académica del Teatro del Libertador, dirigida por Damián Mahler, que propuso una experiencia artística y reflexiva que combinó música, memoria y educación.

El elenco interpretó piezas vinculadas al lenguaje cinematográfico y a la memoria del Holocausto.

Uno de los momentos más significativos fue el testimonio de Hélène Gutkowski, sobreviviente del Holocausto, quien compartió su historia de vida ante el público presente, generando un profundo impacto en los asistentes.

El intendente Daniel Passerini subrayó el compromiso y acuerdo social puesto de manifiesto en una política pública que permite garantizar la convivencia interreligiosa.

«En Córdoba vamos a garantizar la memoria, porque aquí estamos presentes representantes de todas las fuerzas políticas y de todas las instituciones, vinculadas o no al judaísmo, unidos para que este recuerdo sea la fuerza que nos impida repetir errores. No seremos indiferentes ante cualquier manifestación de violencia étnica, ni seremos tolerantes frente a discursos supremacistas o de odio», afirmó.

El presidente de la DAIA filial Córdoba, Adrián Ganzburg, resaltó la relevancia de la educación como elemento central para construir memoria. Y rescató el rol de la política «como una herramienta para generar cambios, movilizar a la sociedad y construir una sociedad de bien».

El rabino Rafael ahondó en el sentido de la conmemoración. «El esfuerzo de DAIA y el esfuerzo de la gente que está aquí presente logra que la historia de nuestros sobrevivientes, e incluso la de aquellos que no pudieron sobrevivir, pueda ser contada», reflexionó.

«En la Shoah perdimos la humanidad y hoy estamos tratando de recuperarla», agregó.

Entre el público, se contó la presencia de más de 17 escuelas de la provincia de Córdoba, en el marco de las políticas educativas que promueven la memoria histórica como herramienta para prevenir el odio, la discriminación y la violencia.

De esta manera, la Provincia reafirma su compromiso con la educación y la construcción de una sociedad basada en el respeto, la diversidad y la defensa de los derechos humanos.

Una conmemoración con historia

El Iom Hashoá, instituido por el parlamento israelí, recuerda a los seis millones de judíos asesinados durante el Holocausto y homenajea a quienes resistieron la opresión nazi.