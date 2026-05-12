Brinkmann Sede de la Diplomatura Universitaria en Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género

Es una propuesta gratuita y abierta a toda la comunidad, que busca fortalecer las redes comunitarias brindando herramientas para prevenir, detectar y acompañar situaciones de violencia de género, con un enfoque de derechos humanos y trabajo territorial.

La diplomatura tiene alcance federal e internacional y cuenta con certificación universitaria.

Se pondrá a disposición la Sala de Conferencias del Centro Cívico para que los inscriptos puedan cursar y ver la proyección de las disertaciones en vivo.

El cursado consta de seis módulos y dos cátedras abiertas, con una frecuencia mensual. *Inicia el sábado 30 de Mayo.*

Si estás interesada/o en participar o conocer más sobre la propuesta, escribinos al 3562-412402.