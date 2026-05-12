Se llevó a cabo 1° clase de la Formación Intensiva de Cuidadores Domiciliarios Cooperativos

En el SUM del Centro Cívico se llevó a cabo el pasado sábado la primera clase de la “Formación Intensiva de Cuidadores Domiciliarios Cooperativos”, organizada por CAM, FEMUCOR y Cooperativa «Cuidarte Bien», en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Brinkmann.

Este curso con certificación oficial tiene una duración de 5 meses, con modalidad presencial. Hasta el momento cuenta con 25 personas inscriptas y los cupos siguen disponibles en la Oficina de Empleo Brinkmann (Massimello 1134 de Barrio Spirandelli).

Este primer encuentro estuvo dictado vía meet por las profesionales Cristina Dennler y Rocío Giustetto.

La próxima jornada será el próximo sábado 16 de mayo, desde las 9 horas, también en el Centro Cívico.