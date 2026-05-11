Concretaron reunión entre Instituciones y familias que trabajan por la discapacidad

En el marco de las acciones impulsadas por el Consejo de Protección Integral de las Personas, se llevó adelante una reunión junto a familias e instituciones de Brinkmann que trabajan con y por la discapacidad.

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de escucha y diálogo sobre la situación que atraviesa actualmente el colectivo, promoviendo además el intercambio de experiencias y necesidades.

Se destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos actores involucrados, reafirmando el compromiso de continuar construyendo políticas y acciones inclusivas en la comunidad.

“Desde el Gobierno municipal acompañamos una tarea muchas veces silenciosa pero tan importante como la que llevan adelante las instituciones y las familias. Y nos sumamos al esfuerzo de nuestro Gobierno Provincial para con la discapacidad. En tiempos tan duros para quienes trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, estar juntos y apoyándonos es fundamental”, expresó el intendente municipal.

Tras el encuentro quedó conformada una mesa intersectorial que permitirá fortalecer el trabajo en red y avanzar de manera conjunta en futuras iniciativas.