  • 11 mayo, 2026

Locales

Concretaron reunión entre Instituciones y familias que trabajan por la discapacidad

May 10, 2026

En el marco de las acciones impulsadas por el Consejo de Protección Integral de las Personas, se llevó adelante una reunión junto a familias e instituciones de Brinkmann que trabajan con y por la discapacidad.

El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de escucha y diálogo sobre la situación que atraviesa actualmente el colectivo, promoviendo además el intercambio de experiencias y necesidades.

Se destacó la importancia del trabajo articulado entre los distintos actores involucrados, reafirmando el compromiso de continuar construyendo políticas y acciones inclusivas en la comunidad.

“Desde el Gobierno municipal acompañamos una tarea muchas veces silenciosa pero tan importante como la que llevan adelante las instituciones y las familias. Y nos sumamos al esfuerzo de nuestro Gobierno Provincial para con la discapacidad. En tiempos tan duros para quienes trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, estar juntos y apoyándonos es fundamental”, expresó el intendente municipal.

Tras el encuentro quedó conformada una mesa intersectorial que permitirá fortalecer el trabajo en red y avanzar de manera conjunta en futuras iniciativas.