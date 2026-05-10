Taller Integrador «La Colmena» celebró su 18° aniversario con un Danzante

En la noche del viernes el Taller La Colmena celebró su 18° aniversario. Por ello organizó como lo viene haciendo en los últimos años, un Danzante en las instalaciones de Club Bertossi.

Luego de compartir entre todos una cena a la canasta, hubo mucha alegría con música alegre, el sorteo de numerosos premios que fueron donados por Instituciones, comercios y colaboradores, que hizo que todos los participantes reciban un premio.

El Intendente Municipal Mauricio Actis les dio la bienvenida, acompañado de integrantes del Gobierno local. Entre otros participaron Grupos y Talleres Protegidos de Freyre, Morteros, Suardi, Balnearia, Ramona y El Tío.

Una noche inolvidable, que se repetirá el año venidero.