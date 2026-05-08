Gobierno Municipal adhiere a la iniciativa del Programa Caja 427+

Desde la Municipalidad de Brinkmann, a través del Area de Prensa, se informó que adhiere a la iniciativa de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba a través de su programa Caja 427+ para acercar a las comunidades de personas mayores de toda la provincia, propuestas de talleres recreativos y culturales de carácter gratuito.

Gobierno Municipal

¡Seguimos reforzando nuestro compromiso en el desarrollo de una vejez activa, saludable y garantizando derechos!

Inscripciones: https://forms.gle/wUBv1Pej9ZGQ967JA