Brinkmann solidario en el comienzo de clases

Desde la Oficina de Desarrollo Humano y Políticas Sociales se creó un Banco de Útiles Escolares, iniciativa que permitió recibir donaciones destinadas a acompañar a estudiantes de la comunidad en el inicio del ciclo lectivo.

La propuesta buscó promover la solidaridad y garantizar que niños, niñas y jóvenes cuenten con los materiales necesarios para su trayectoria educativa.

Los útiles fueron organizados y distribuidos según cada nivel escolar, desde jardín de infantes hasta el nivel secundario. Hasta el momento, se concretaron 92 entregas, beneficiando a familias que necesitaban este acompañamiento.