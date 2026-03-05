La Provincia asiste a localidades y ciudades afectadas por últimos temporales



El Gobierno de Córdoba mantiene desplegados equipos de asistencia, relevamiento y apoyo técnico en las localidades afectadas por las fuertes lluvias, vientos y caída de árboles registrados en los últimos días.

Personal provincial trabaja de manera coordinada con intendentes, jefes comunales, bomberos, policías, cooperativas eléctricas y áreas locales de Defensa Civil.

Los equipos provinciales se encuentran en permanente contacto con cada intendencia y jefatura comunal, acompañando y asistiendo según las necesidades de cada jurisdicción.

A continuación, el detalle de la situación en cada localidad según el informe oficial:

Coronel Moldes (Río Cuarto)

• Evento: lluvia, granizo y vientos de hasta 80 km/h. • Daños: • 7 viviendas con voladura total de techos. • 10 viviendas con daños parciales. • Una persona herida, trasladada al Hospital de Río Cuarto por un corte profundo en el cuero cabelludo. • Una mujer embarazada asistida preventivamente. • Caída de 150 a 200 árboles. • Tendido eléctrico de alta y media tensión colapsado. • Evacuados: autoevacuados en casas de familiares. • La Provincia está trabajando en territorio con equipos de Protección Civil, junto a Policía, Bomberos y Defensa Civil local.

Achiras (Río Cuarto)

• Evento: lluvia y viento (ráfagas de 100 km/h).

• Daños: árboles caídos, postes derribados y cortes de energía.

• Trabajan Bomberos, Policía y Municipalidad.

• Asistencia provincial: seguimiento permanente.

Sampacho (Río Cuarto)

• Evento: lluvia (25 mm) y vientos de 96 km/h.

• Daños: caída de árboles y cortes de energía.

• Asistencia provincial: requerida.

Bulnes (Río Cuarto)

• Daños: cables eléctricos y 4 árboles caídos sobre la ruta E-86.

• Actúan Municipalidad y Cooperativa Eléctrica.

• Asistencia provincial: en monitoreo.

Río Cuarto (capital del departamento)

• Daños: árboles caídos en la vía pública.

• Actúan Bomberos y Guardia Local.

Departamento Unión

Laborde

• Daños: voladura de techo, árboles y postes caídos.

• Una familia evacuada en casa de vecinos.

• Actúan Bomberos y Municipio.

Pascana

• Daños: voladuras de techos y árboles caídos.

• Evacuado alojado en el SUM municipal.

• Un camión volcado en tránsito pesado.

Departamento Marco Juárez

Isla Verde

• Daños: voladuras de techos y árboles caídos.

• Dos familias evacuadas en casas de vecinos.

• Actúan Bomberos y Municipio.

Departamento Juárez Celman

Reducción

• Daños: árboles caídos en km 564 y 560, ya despejados.

• Sin evacuados.