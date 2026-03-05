La Provincia asiste a localidades y ciudades afectadas por últimos temporales

El Gobierno de Córdoba mantiene desplegados equipos de asistencia, relevamiento y apoyo técnico en las localidades afectadas por las fuertes lluvias, vientos y caída de árboles registrados en los últimos días.
Personal provincial trabaja de manera coordinada con intendentes, jefes comunales, bomberos, policías, cooperativas eléctricas y áreas locales de Defensa Civil.
Los equipos provinciales se encuentran en permanente contacto con cada intendencia y jefatura comunal, acompañando y asistiendo según las necesidades de cada jurisdicción.
A continuación, el detalle de la situación en cada localidad según el informe oficial:
Coronel Moldes (Río Cuarto)
• Evento: lluvia, granizo y vientos de hasta 80 km/h.
• Daños:
• 7 viviendas con voladura total de techos.
• 10 viviendas con daños parciales.
• Una persona herida, trasladada al Hospital de Río Cuarto por un corte profundo en el cuero cabelludo.
• Una mujer embarazada asistida preventivamente.
• Caída de 150 a 200 árboles.
• Tendido eléctrico de alta y media tensión colapsado.
• Evacuados: autoevacuados en casas de familiares.
• La Provincia está trabajando en territorio con equipos de Protección Civil, junto a Policía, Bomberos y Defensa Civil local.
Achiras (Río Cuarto)
• Evento: lluvia y viento (ráfagas de 100 km/h).
• Daños: árboles caídos, postes derribados y cortes de energía.
• Trabajan Bomberos, Policía y Municipalidad.
• Asistencia provincial: seguimiento permanente.
Sampacho (Río Cuarto)
• Evento: lluvia (25 mm) y vientos de 96 km/h.
• Daños: caída de árboles y cortes de energía.
• Asistencia provincial: requerida.
Bulnes (Río Cuarto)
• Daños: cables eléctricos y 4 árboles caídos sobre la ruta E-86.
• Actúan Municipalidad y Cooperativa Eléctrica.
• Asistencia provincial: en monitoreo.
Río Cuarto (capital del departamento)
• Daños: árboles caídos en la vía pública.
• Actúan Bomberos y Guardia Local.
Departamento Unión
Laborde
• Daños: voladura de techo, árboles y postes caídos.
• Una familia evacuada en casa de vecinos.
• Actúan Bomberos y Municipio.
Pascana
• Daños: voladuras de techos y árboles caídos.
• Evacuado alojado en el SUM municipal.
• Un camión volcado en tránsito pesado.
Departamento Marco Juárez
Isla Verde
• Daños: voladuras de techos y árboles caídos.
• Dos familias evacuadas en casas de vecinos.
• Actúan Bomberos y Municipio.
Departamento Juárez Celman
Reducción
• Daños: árboles caídos en km 564 y 560, ya despejados.
• Sin evacuados.