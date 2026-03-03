Policía Ambiental: Trasladan loro maracaná lomo rojo a Misiones

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Policía Ambiental del Ministerio de Justicia y Trabajo, trasladó un loro maracaná lomo rojo a la provincia de Misiones. La iniciativa se llevó a cabo en el marco de una acción interinstitucional conjunta con el Parque de la Biodiversidad, Aves Argentinas y el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.

Se trata de un ejemplar adulto que se encontraba en cautiverio y fue entregado a la Policía Ambiental voluntariamente en el mes de enero. Luego de cumplimentar la cuarentena sanitaria en el Parque de la Biodiversidad de la ciudad de Córdoba, se coordinó su traslado al refugio de animales silvestres GüiráOga, ya que esta especie no tiene distribución natural en territorio cordobés.

“Nos llena de orgullo poder concretar esta acción luego de haber recuperado el ejemplar y poder trasladarlo a su lugar de origen. Esto demuestra el compromiso del Gobierno de Córdoba para impulsar y coordinar estas iniciativas con otras instituciones para lograr el bienestar de los animales”, expresó Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental.

Este refugio cuenta con 19 hectáreas de Paisaje Protegido, además está rodeado de áreas Naturales Protegidas como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Provincial Península y otras áreas en el norte misionero.

Por su parte Dante Di Nucci, el veterinario que lo recibió en el centro de rescate que gestiona la Fundación Azara en la provincia de Misiones, se refirió al proceso que deberá pasar antes de introducirse al Programa de Reintroducción que lleva adelante Aves Argentinas: “En esta primera etapa ingresa a una cuarentena estricta con análisis sanitarios y recién ahí, con el apto sanitario, se incorpora con el resto de los ejemplares que integran el proyecto”. Y destacó la importancia del traslado debido a que la especie se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina.

Para asegurar que el animal se encontrase en óptimas condiciones sanitarias y comportamentales, previo a su traslado transitó una cuarentena protocolar en el Parque de la Biodiversidad de la Ciudad de Córdoba. Allí le realizaron estudios veterinarios para descartar parásitos o enfermedades provenientes de su tiempo en cautiverio y lo acondicionaron para su traslado a otra provincia.

“Este traslado representa mucho trabajo por detrás, también, la oportunidad de repensar nuestro vínculo con la naturaleza y de transformar una infracción en una acción de conciencia ambiental. El objetivo es siempre poder reinsertar los animales que ingresan al Centro de Rescate a su hábitat natural”, indicó Constanza García Capoccasa, gerenta de Biodiversidad del Parque de la Biodiversidad.

El Proyecto de reintroducción en Misiones

El proyecto Maracaná lomo rojo es una iniciativa impulsada por Aves Argentinas que busca la recuperación de la especie Maracaná lomo rojo (Primolius maracana), que fue considerada en peligro crítico y posiblemente extinta en Argentina. Este proyecto se realiza en colaboración con el Ministerio de Ecología de Misiones y otras instituciones y se centra en la recepción de ejemplares juveniles, su cuarentena y la preparación para la futura reintroducción en la Alta Cuenca del Río Iguazú, al norte de la provincia de Misiones.

La estrategia incluye el fortalecimiento de áreas protegidas, iniciativas de producción sostenible y turismo de naturaleza. El equipo del proyecto trabaja en la Reserva El Puente Verde, donde se realizan actividades de enriquecimiento ambiental, entrenamiento de habilidades, alimentación con frutos y flores nativas del Bosque Atlántico. Además, la construcción de un jaulón moderno de entrenamiento de vuelo, que es un hito clave para preparar a los ejemplares para su liberación y regreso a los cielos misioneros.

"Esta especie se extinguió en el país hace más de 30 años y ahora junto a un montón de instituciones estamos tratando de traerla de vuelta a Misiones. Este proyecto tiene varias etapas, en donde junto a las instituciones hacemos el ingreso de los ejemplares para la cuarentena sanitaria, si los individuos están aptos para unirse a las bandadas se los traslada a la Reserva Puente Verde, que es el primer sitio de liberación y ahí comienza la segunda etapa. En esta instancia se trabaja el entrenamiento y consolidación para la liberación", explicó Sofía Salazar, coordinadora de la estrategia de especies amenazadas, proyecto Bosque Atlántico, Aves Argentinas.