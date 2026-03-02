Extienden plazo de inscripción del «Programa de Pago por Servicios Ambientales»

default

La Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, informa que se extiende hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo de inscripción a la nueva convocatoria del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Se trata de una herramienta que reconoce con un incentivo económico a quienes conservan y gestionan de manera sostenible el bosque nativo en la provincia de Córdoba.

El programa constituye uno de los principales instrumentos de política pública orientados a la preservación, recuperación y manejo sustentable de los ecosistemas boscosos.

Su finalidad es compensar los servicios ambientales que el bosque brinda a toda la sociedad, tales como la regulación hídrica, la conservación del suelo, la captura de carbono y la protección de la biodiversidad.

Esta convocatoria se financia con recursos provenientes del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, establecido por la Ley Nacional N° 26.331.

En esta edición, la Provincia de Córdoba destina $589.863.885 para reconocer a los titulares de tierras con bosque nativo que presenten un Plan de Conservación o un Informe de Avance Anual, elaborados por un profesional idóneo. El beneficio se otorga bajo la modalidad de aporte no reintegrable, calculado por hectárea y por año.

Modalidad de inscripción

Las postulaciones se realizan exclusivamente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi) – Nivel 2 https://cidi.cba.gov.ar/portal-publico/, completando el e-trámite correspondiente hasta el 31 de marzo de 2026:

Plan de Conservación

Informes de Avance Anuales

Una vez aprobada la solicitud, el aporte será transferido a la cuenta bancaria (CBU) declarada por el titular del predio.

Más de 450 mil hectáreas bajo protección

Desde el inicio del programa, más de 450 mil hectáreas de la provincia de Córdoba se encuentran bajo un plan de conservación, implementando acciones para la protección del bosque nativo y su biodiversidad.

“Este logro ratifica la eficacia del Programa de Pago por Servicios Ambientales en la promoción de prácticas sostenibles. Acompañar a quienes conservan el bosque nativo es una decisión estratégica para fortalecer el desarrollo sostenible y la resiliencia ambiental de Córdoba”, destacó Sebastián Jara, director de Jurisdicción de Bosques Nativos de la cartera ambiental.

De esta manera, el programa busca fortalecer la conservación y recuperación de los ecosistemas, así como la gestión sostenible del territorio, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental que beneficia a la sociedad como un todo.