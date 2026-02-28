Suscribieron convenio para colaboración mutua en la protección de fauna silvestre

El Gobierno de Córdoba, a través de la Policía Ambiental dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo, y el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones suscribieron un nuevo convenio de colaboración mutua para aunar los esfuerzos interprovinciales en la protección de la fauna silvestre.

En el año 2017 se había realizado una acción similar luego del traslado de más de 150 aves silvestres decomisadas en Córdoba que fueron trasladadas a Misiones ya que no tenían distribución natural en la región cordobesa.

La firma se dio en el marco del traslado de un ejemplar de loro maracaná lomo rojo desde Córdoba a la provincia mesopotámica, luego que la Policía Ambiental rescatara el ejemplar mediante una entrega voluntaria.

Antes de partir a Misiones para ingresar en un proyecto de reintroducción de la especie, que llevan adelante Aves Argentinas y los organismos oficiales, el ave permaneció en cuarentena en el Parque de la Biodiversidad de Córdoba.

El acuerdo fue rubricado por Adrián Rinaudo, secretario de Policía Ambiental; María Belén Blanda, subsecretaria y Martín Recamán, ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.

“Renovamos y reforzamos el trabajo conjunto entre las dos instituciones. Creemos que el trabajo mancomunado entre reparticiones de provincias vecinas es importante para la protección del ambiente”, sostuvo Rinaudo.

En ese sentido, el funcionario misionero expresó: “Este convenio significa la articulación entre dos provincias, el intercambio de experiencias y eso fortalece la gestión de ambos”.