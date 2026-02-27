UPC: Récord en el registro de aspirantes. El 30% más que el año 2025

La Universidad Provincial de Córdoba (UPC) cerró el 20 de febrero su período de registro de aspirantes para la cohorte 2026 con un récord de 26.472 preinscripciones.

Esta cifra representa un crecimiento del 30% en relación con las 20.500 preinscripciones en la cohorte 2025, lo que subraya la confianza de la comunidad en una universidad cada vez más cercana, y con propuestas públicas y de calidad que responden a los desafíos por venir.

El aumento exponencial de aspirantes refleja el impacto de las políticas de federalización de la universidad, que buscan acercar la educación superior a los distintos rincones de la provincia, en sintonía con el Plan de Igualdad Territorial impulsado por el Gobierno de Córdoba para el fomento de oportunidades de desarrollo equitativas en el noroeste y el sur sur.

El plan de federalización de la UPC posibilita que miles de jóvenes de localidades como Bell Ville, Capilla del Monte, Río Tercero, Morteros, Laboulaye, Villa Dolores y Deán Funes tengan desde 2025 la oportunidad de acceder al sistema universitario mediante las sedes regionales de la casa de estudios, sin necesidad de trasladarse a Córdoba capital o emigrar a otras provincias.

A ello se suman para la cohorte 2026 sedes regionales en Villa Carlos Paz, Marcos Juárez, Cruz del Eje, Mina Clavero y Las Varillas, fortaleciendo un cambio de paradigma académico en la educación superior de la región, ya que hasta hace un tiempo escaseaban alternativas de formación universitaria en estos lugares de la provincia.

“La cifra de preinscripciones es un reflejo claro de la creciente expectativa de las comunidades de Córdoba en el acceso a estudios universitarios innovadores y de calidad. Es testimonio también de cómo la UPC se consolida como un pilar fundamental para el desarrollo de la región, abriendo nuevas oportunidades a miles de jóvenes que buscan mejorar su futuro a través del conocimiento», apuntó la rectora, Julia Oliva Cúneo.

Y agregó : «Esto evidencia además el fuerte compromiso social y territorial que la institución logró establecer a través de su presencia en 12 sedes regionales”

De las 26.472 preinscripciones registradas, 19.436 pertenecen a las diversas unidades académicas de la Sede Capital (facultades de Arte y Diseño; Educación y Salud; Educación Física; Turismo y Ambiente; y el Instituto de Gestión e Innovación Tecnológica y Productiva) y 7.036 a las 12 sedes regionales de la casa de estudios.

La expansión de la UPC se asienta también en la diversificación de sus ofertas académicas, con más de 100 propuestas entre carreras de grado, pregrado, posgrado y nivel superior.

Contribuir a la formación profesional situada de miles de jóvenes tiene un efecto directo en la transformación de las regiones de Córdoba en centros de innovación y desarrollo académico.

En un contexto en el que el sistema universitario nacional se ve afectado en su dinámica institucional por recortes de presupuesto, la UPC se consolida como una institución educativa con vocación de inclusión, accesibilidad y federalismo; un reflejo de la importancia de las universidades públicas como motor de desarrollo y equidad social.

La oferta de la UPC se genera y actualiza en articulación con diversos organismos, instituciones y fuerzas vivas del entramado productivo.

Al crear vínculos con las comunidades y las economías regionales, la casa de estudios construye un ecosistema educativo que impulsa el desarrollo de conocimientos con impacto directo en las industrias locales y las nuevas tecnologías.

La Universidad Provincial se consolida como un motor de progreso para la provincia, formando nuevas generaciones de profesionales que serán clave para el crecimiento económico y social de Córdoba en los próximos años.