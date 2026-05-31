Brinkmann tuvo su «Noche de las Lecturas»

En el marco de la convocatoria de la Agencia Córdoba Cultura, este viernes 29 de mayo en nuestra ciudad de Brinkmann, celebramos la Noche de las Lecturas, junto a docentes y estudiantes del CEIJA N° 16 Nivel Primario y Secundario sede Brinkmann, y también miembros de la Biblioteca Municipal María Esther Moretti de Chiabrando, el Taller Literario Dr. Belisario Roldán y el grupo de Abuelas que cuentan.

Fue una jornada en que se compartieron numerosas lecturas e historias de tradición oral.

En nuestra ciudad, este evento llegó para transformar espacios cotidianos en escenarios mágicos donde la lectura es la protagonista.

Prensa Municipalidad de Brinkmann