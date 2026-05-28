Córdoba se prepara para vivir la cuarta edición de la Noche de las Lecturas

La Provincia se prepara para vivir la cuarta edición de la Noche de las Lecturas, impulsada por la Agencia Córdoba Cultura y bajo el lema “Córdoba lee con acento cordobés”.

La propuesta cultural, que se consolida como uno de los encuentros más significativos del calendario cordobés, comienza el viernes y se extenderá hasta el sábado.

En esta nueva edición, la palabra vuelve a tomar las calles junto con los escenarios y los espacios culturales de toda la provincia, para descubrir el universo de los libros y sus relatos, a través de múltiples lenguajes artísticos, experiencias compartidas y encuentros culturales abiertos a toda la comunidad.

Cada actividad propondrá detener el ritmo cotidiano para encontrarse con las historias, las voces y las memorias que forman parte del acento propio de Córdoba.

Museos, teatros, centros culturales, bibliotecas populares, escuelas, universidades, librerías, sindicatos y plazas de toda la provincia abrirán sus puertas con actividades libres y gratuitas para todas las edades.

Las propuestas más destacadas incluyen lecturas en voz alta, intervenciones artísticas, narraciones, performances, música, poesía, talleres, muestras y dinámicas participativas que pondrán en escena la riqueza de la identidad cultural cordobesa.

La organización se realizó de manera conjunta con el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Córdoba, la Secretaría de Transporte, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba, en articulación con municipios, instituciones educativas y organizaciones culturales de toda la provincia.

Todas las actividades en Capital, el interior provincial y los espacios dependientes de la Agencia Córdoba Cultura se encuentran disponibles en las grillas oficiales.