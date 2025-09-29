Brinkmann vivió dos intensas jornadas por la 2° Edición de la Feria del Libro

Brinkmann vivió dos intensas jornadas durante este fin de semana, con motivo de a realización de la 2ª Feria del Libro.

El evento cultural, contó con la participación de numerosas entidades vinculadas a la cultura, y reunió a escritores, editoriales, artistas y la comunidad que formó parte de las diferentes propuestas.

Entre las actividades, se destacan narraciones orales, teatro, vocalización, talleres de ajedrez, música, exposición y venta de ejemplares de diversas editoriales.

En la segunda jornada en el Hall del Archivo histórico, se presentaron tres nuevas obras literarias, pertenecientes a Vilma Novick, Graciela Marchiaro y Erico Westergaard, que aportaron miradas diversas al encuentro.

En el cierre elencos Municipales aportaron una cuota artística al evento.