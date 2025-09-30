La «Primavera Solidaria» explotó con Desakta2

En la noche de este domingo, Brinkmann celebró la «Primavera Solidaria» con el gran show en vivo de Desakta2. La banda del momento llegó para brindar un destacado show en el Escenario Luis Landriscina, del predio del Ferrocarril.

El evento fue organizado en conjunto entre el Municipio y los cuatro clubes locales: Centro Social, San Jorge, Bertossi y Atlas.

Previo al inicio del show, el Intendente Mauricio Actis junto a los presidente de los clubes brindaron una conferencia de prensa con la presencia de Joaquín Martín y Fernando Olmedo, lideres de la banda.

Finalizando el evento, las autoridades hicieron entrega de presentes con indumentaria y merchandising de cada una de las instituciones.

Muchas gracias a todos por estar presentes en esta #PrimaveraSolidaria.