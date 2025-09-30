Fundación San Jorge: Entregaron certificados de Capacitación Entrenadores de Fútbol infantil

En un breve acto realizado en el Aula Magna de la Fundación San Jorge, se entregaron los certificados a los cursantes de la Capacitación para Entrenadores de Fútbol Infantil.

Se trata de una propuesta que llevaron adelante el Area Educativa y Deportiva de la Fundación y el Club San Jorge, y el Instituto FASTA de San Francisco.

Contó con la participación de Entrenadores de una amplia región, sobre un total de 35 Egresados, 33 recibieron su certificado durante el acto.

En todos los mensajes, se destacó el trabajo integrado de ambas Instituciones, y que también tuvo el aval del Gobierno Municipal.

Nadia Rosina Pte de la Fundación, Lucas Perosino Pte del Club, Mauricio Actis Intendente Municipal, Fernando Komorowsky capacitador y Javier Castelli Coordinador de la carrera del Fasta de San Francisco dejaron su saludo y mensaje a los presentes.