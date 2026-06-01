Buen desempeño del Basquet Femenino por la Liga Provincial

El Básquet Femenino Rojinegro cerró la fase regular de la Liga Provincial de Clubes liderando la zona B en todas las categorías.

En la jornada de ayer, por la sexta y última fecha, las chicas de categorías U15, U17 y U21 visitaron a Bochas Sport de Colonia Caroya.

U21: derrota 63-58 (Martina Valdez con 18 puntos, seguido por Sofía Delucchi con 11 las máximas anotadoras. A pesar de la derrota, las chicas accedieron a cuadrangular final en el que se encuentran los cuatro mejores equipos de la competencia.

U17: victoria 81-48 (Frida Sacavino con 19 puntos y Camila Defago con 17 las máximas anotadoras). Con este triunfo consiguieron el pase al cuadrangular de semifinales donde se reúnen los 8 mejores equipos del torneo.

U15: victoria 89-52 (Emilia Ruatta con 27 puntos y Frida Sacavino con 16 lideraron el goleo). De esta manera jugarán este fin de semana el triangular de cuartos de final, aún con sede a definir.