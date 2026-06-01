  • 1 junio, 2026

Deportes

Buen desempeño del Basquet Femenino por la Liga Provincial

Jun 1, 2026

El Básquet Femenino Rojinegro cerró la fase regular de la Liga Provincial de Clubes liderando la zona B en todas las categorías.

En la jornada de ayer, por la sexta y última fecha, las chicas de categorías U15, U17 y U21 visitaron a Bochas Sport de Colonia Caroya.

U21: derrota 63-58 (Martina Valdez con 18 puntos, seguido por Sofía Delucchi con 11 las máximas anotadoras. A pesar de la derrota, las chicas accedieron a cuadrangular final en el que se encuentran los cuatro mejores equipos de la competencia.

U17: victoria 81-48 (Frida Sacavino con 19 puntos y Camila Defago con 17 las máximas anotadoras). Con este triunfo consiguieron el pase al cuadrangular de semifinales donde se reúnen los 8 mejores equipos del torneo.

U15: victoria 89-52 (Emilia Ruatta con 27 puntos y Frida Sacavino con 16 lideraron el goleo). De esta manera jugarán este fin de semana el triangular de cuartos de final, aún con sede a definir.