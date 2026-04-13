Buena cosecha de puntos de las Inferiores de San Jorge en Freyre

Por la cuarta fecha del Torneo Apertura, las divisiones formativas de San Jorge visitaron a 9 de Julio de Freyre, en una jornada con muy buenos resultados para el santo.

Resultados

9 DE JULIO (F) vs SAN JORGE

Octava: 0 – 2

Lucas Dalmasso x2

Sexta: 0 – 1

Ramiro Molina

Promocional: 1 – 5

Alex Galetto x2

Genaro Vivas x2

Benjamín Astrada

Preinfantil: 3 – 1

Julián Caro

Infantil: 0 – 1

Andrés Ávila

Prejuvenil: 2 – 5

Nilo Naretto x2

Elías Gutiérrez

Jeremías Páez

Ulises Burgener

Juvenil: 1 – 2

Joaquín Subassi

Matías Rodríguez

La próxima fecha recibe a 9 de Morteros.