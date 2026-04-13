  • 13 abril, 2026

Deportes

Buena cosecha de puntos de las Inferiores de San Jorge en Freyre

Abr 12, 2026

Por la cuarta fecha del Torneo Apertura, las divisiones formativas de San Jorge visitaron a 9 de Julio de Freyre, en una jornada con muy buenos resultados para el santo.

Resultados

9 DE JULIO (F) vs SAN JORGE

Octava: 0 – 2

Lucas Dalmasso x2

Sexta: 0 – 1

Ramiro Molina

Promocional: 1 – 5

Alex Galetto x2

Genaro Vivas x2

Benjamín Astrada

Preinfantil: 3 – 1

Julián Caro

Infantil: 0 – 1

Andrés Ávila

Prejuvenil: 2 – 5

Nilo Naretto x2

Elías Gutiérrez

Jeremías Páez

Ulises Burgener

Juvenil: 1 – 2

Joaquín Subassi

Matías Rodríguez

La próxima fecha recibe a 9 de Morteros.