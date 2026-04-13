Buena cosecha de puntos de las Inferiores de San Jorge en Freyre

Por la cuarta fecha del Torneo Apertura, las divisiones formativas de San Jorge visitaron a 9 de Julio de Freyre, en una jornada con muy buenos resultados para el santo.
Resultados
9 DE JULIO (F) vs SAN JORGE
Octava: 0 – 2
Lucas Dalmasso x2
Sexta: 0 – 1
Ramiro Molina
Promocional: 1 – 5
Alex Galetto x2
Genaro Vivas x2
Benjamín Astrada
Preinfantil: 3 – 1
Julián Caro
Infantil: 0 – 1
Andrés Ávila
Prejuvenil: 2 – 5
Nilo Naretto x2
Elías Gutiérrez
Jeremías Páez
Ulises Burgener
Juvenil: 1 – 2
Joaquín Subassi
Matías Rodríguez
La próxima fecha recibe a 9 de Morteros.