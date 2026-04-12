Se completó la 5° fecha del Asociativo de Basquet. Quedaron 3 punteros

Por la 5ª fecha del Torneo Apertura de Basquet de la Morterense, no fue una buena noche para los equipos Brinkmanenses.

Centro cayó de local ante San Isidro y San Jorge perdió en San Guillermo ante Unión.

CENTRO LO PERDIO EN EL FINAL

Derrota del rojinegro en el poli 61-57 ante San Isidro de San Francisco.

Fue un partido muy parejo, de goleo bajo, que se llevó la visita por un triple en los segundos finales.

Maxi Blangini con 21 puntos fue el máximo anotador del equipo.

En la próxima, el rojinegro visita a Sportivo Suardi.

SAN JORGE TAMPOCO PUDO EN SAN GUILLERMO

La primera de San Jorge no pudo ante Unión en San Guillermo por la quinta fecha del Torneo Apertura Asociativo Morterense.

Juego inteligente del equipo y realmente parejo, que en el final el local supo cerrarlo mejor.

El resultado final fue: 73-64.

Entre los máximos anotadores del juego se destacaron: Lázaro Pastore con 19, Franco Scarafia con 15 y Maximiliano Ferraresi con 12 puntos.

El jueves, El Ceibo se quedó con una valiosa victoria frente a Tiro Federal por 68-60.

En tanto, el miércoles en otro de los adelantos de la fecha, Sportivo Suardi derrotó de visitante a Devoto 71 a 50.

Otros resultados

El Tala 83- Nueve de Morteros 75

Porteña 63- Libertad Sunchales 64

Posiciones

Sp. Suardi 9- Unión San Gmo 9- Libertad Sunchales 9- El Ceibo 8- Tiro Federal 8- Centro Social 8- El Tala 8- San Isidro 8- Porteña 6- Nueve de Julio 6- San Jorge 6- Devoto 5.



Fecha 6

Sp. Suardi vs. Centro Social

El Tala vs. El Ceibo

Nueve de Morteros vs. Unión San Gmo

San Isidro vs. Tiro Federal

San Jorge vs. Porteña

Libertad S. vs. Devoto