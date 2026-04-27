Buena sumatoria de San Jorge en el Fútbol Infantil ante Sp. Suardi

San Jorge visitó a Sportivo Suardi por una nueva fecha del torneo y tuvo muy buenos resultados, manteniéndose en la pelea de la tabla general.

A falta de una fecha, el santo quedó segundo, a solo un punto del primero, rival que recibiremos el próximo sábado en el Padre Jorge Isaac.

Resultados y Goleadores

SPORTIVO SUARDI vs SAN JORGE

Décima: 1 – 1

Agustín Ludueña

Octava: 0 – 3

Enzo Olivera-Benjamín Astrada-Erick Ruiz

Sexta: 0 – 5

Valentín Lencina x2-Santino Lescano-Alejo Almada-Axel Galanzino

Promocional: 0 – 1

Alex Galetto

Preinfantil: 0 – 0

Infantil: 1 – 1

Ramiro Tolosa

Prejuvenil: 2 – 4

Nilo Naretto x2-Alejo Ríos-Sebastián Gugliermone

Juvenil: 1 – 2

Lucas Pizarro

Matías Rodríguez

La próxima fecha será en casa, San Jorge vs Centro Social, en una jornada con definiciones del torneo apertura.