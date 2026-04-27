Buena sumatoria de San Jorge en el Fútbol Infantil ante Sp. Suardi

San Jorge visitó a Sportivo Suardi por una nueva fecha del torneo y tuvo muy buenos resultados, manteniéndose en la pelea de la tabla general.
A falta de una fecha, el santo quedó segundo, a solo un punto del primero, rival que recibiremos el próximo sábado en el Padre Jorge Isaac.
Resultados y Goleadores
SPORTIVO SUARDI vs SAN JORGE
Décima: 1 – 1
Agustín Ludueña
Octava: 0 – 3
Enzo Olivera-Benjamín Astrada-Erick Ruiz
Sexta: 0 – 5
Valentín Lencina x2-Santino Lescano-Alejo Almada-Axel Galanzino
Promocional: 0 – 1
Alex Galetto
Preinfantil: 0 – 0
Infantil: 1 – 1
Ramiro Tolosa
Prejuvenil: 2 – 4
Nilo Naretto x2-Alejo Ríos-Sebastián Gugliermone
Juvenil: 1 – 2
Lucas Pizarro
Matías Rodríguez
La próxima fecha será en casa, San Jorge vs Centro Social, en una jornada con definiciones del torneo apertura.