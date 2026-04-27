Resumen del fin de semana de Club Atlas de Brinkmann

El sábado se disputó la segunda fecha de los Barrios organizando por la liga Morterense de fútbol
Reserva
*Atlas 2* goles Ruiz Ivan y Dardatti Kevin
vs
*Vecinal Este 2*
Primera
*Atlas 1* Gol Leguizamon Mikeas
vs
*Vecinal Este 0*
Seniors
El sábado se disputo la quinta fecha organizando por la liga Morterense de fútbol
*Atlas 0*
vs
*Desamparados 1*
Inferiores
El día domingo se disputo la cuarta fecha de las inferiores organizadas por la liga Morterense de fútbol
Categoría 13/14
*Atlas 1* gol Maidana Santino
vs
*San Jorge 1*
Categoría 15/16
*Atlas 5* goles Morresi Juan x 3, Tiranti Vale y Flores Genaro
vs
*San Jorge 0*
Categoría 17/18
*Atlas 8* goles Galetto Alex X 3, Merlini Gaspar x 2, Tiranti Franchesco x 2 y Pacheco Lorenzo
vs
*San Jorge 0*