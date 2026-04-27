  • 27 abril, 2026

Deportes

Resumen del fin de semana de Club Atlas de Brinkmann

Abr 26, 2026

El sábado se disputó la segunda fecha de los Barrios organizando por la liga Morterense de fútbol

Reserva

*Atlas 2* goles Ruiz Ivan y Dardatti Kevin

vs

*Vecinal Este 2*

Primera

*Atlas 1* Gol Leguizamon Mikeas

vs

*Vecinal Este 0*

Seniors

El sábado se disputo la quinta fecha organizando por la liga Morterense de fútbol

*Atlas 0*

vs

*Desamparados 1*

Inferiores

El día domingo se disputo la cuarta fecha de las inferiores organizadas por la liga Morterense de fútbol

Categoría 13/14

*Atlas 1* gol Maidana Santino

vs

*San Jorge 1*

Categoría 15/16

*Atlas 5* goles Morresi Juan x 3, Tiranti Vale y Flores Genaro

vs

*San Jorge 0*

Categoría 17/18

*Atlas 8* goles Galetto Alex X 3, Merlini Gaspar x 2, Tiranti Franchesco x 2 y Pacheco Lorenzo

vs

*San Jorge 0*