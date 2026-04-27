Resumen del fin de semana de Club Atlas de Brinkmann

El sábado se disputó la segunda fecha de los Barrios organizando por la liga Morterense de fútbol

Reserva

*Atlas 2* goles Ruiz Ivan y Dardatti Kevin

vs

*Vecinal Este 2*

Primera

*Atlas 1* Gol Leguizamon Mikeas

vs

*Vecinal Este 0*

Seniors

El sábado se disputo la quinta fecha organizando por la liga Morterense de fútbol

*Atlas 0*

vs

*Desamparados 1*

Inferiores

El día domingo se disputo la cuarta fecha de las inferiores organizadas por la liga Morterense de fútbol

Categoría 13/14

*Atlas 1* gol Maidana Santino

vs

*San Jorge 1*

Categoría 15/16

*Atlas 5* goles Morresi Juan x 3, Tiranti Vale y Flores Genaro

vs

*San Jorge 0*

Categoría 17/18

*Atlas 8* goles Galetto Alex X 3, Merlini Gaspar x 2, Tiranti Franchesco x 2 y Pacheco Lorenzo

vs

*San Jorge 0*