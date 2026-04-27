Intensa agenda del Voley Formativo de Centro

Por un lado, la categoría Sub 14 viajó a Rafaela para participar del Torneo “Almagrito”, organizado por el club Almagro de dicha ciudad.

Con una gran actuación, las chicas se quedaron con el cuarto puesto de la Copa de Oro.

Allí, compartieron fase de grupos con Libertad y Unión de Sunchales, Almagro, Alma Junior, clasificando a la Copa de Oro.

Ya en la fase final, superaron a San Jorge de Santa Fe y a San Geronimo por 2-1, accediendo de esta manera a a semifinales, donde cayeron por 2-1 ante Unión de Sunchales.

Por otro lado, la categoría Sub 12 participó del Torneo Nacional Abierto Celeste, del club Nueve de Morteros.

Redondeando un muy buen torneo, las chicas obtuvieron el cuarto puesto de la Copa de Oro.

En primeras instancias enfrentaron a Atlético Miramar, San Jorge y San Isidro de San Francisco, logrando resultados que lo depositaron en la fase final del torneo.

Allí, se midieron en a Sportivo Balnearia y nuevamente a San Jorge, quedando así en el cuarto puesto.