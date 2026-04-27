Fútbol Regional: El único clasificado a semis es Nueve. El resto se define en la última

La zona Norte define a los clasificados del Apertura en la Liga Regional San Francisco. Centro Social se complicó de local, al caer ante Porteña.

Por su parte San Jorge de Brinkmann se metió en la pelea, al vence a Nueve de Freyre, en caráctyer de visitante.

Resultados Fecha 6

Centro Social 0- Porteña 2

Nueve de Freyre 0- San Jorge 1

Sp. Suardi 0- Tiro Federal 0

Nueve de Morteros 2- Juniors 0

Posiciones: Nueve de Morteros 15- Tiro Federal 11- Sp. Suardi 11- Centro Social 8- San Jorge 8- Porteña 7- Freyre 4- Juniors 3.

Fecha 7

Tiro Federal vs Nueve de Julio

San Jorge vs Sp. Suardi

Porteña vs Nueve de Freyre

Juniors vs Centro Social