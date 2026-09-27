Buscan posicionar a la provincia como destino internacional de turismo de salud 

Córdoba fue sede esta semana de la segunda edición de Córdoba Health Experience, una misión inversa destinada a posicionar a la provincia como destino internacional de turismo de salud y referente en soluciones HealthTech.

La actividad, organizada por la Agencia ProCórdoba y el Clúster de Turismo Salud Córdoba, se desarrolló del 22 al 24 de septiembre y contó con la participación de una delegación de profesionales y directivos de instituciones sanitarias de Perú.

Durante las jornadas se realizaron rondas de negocios, visitas técnicas e institucionales y encuentros de vinculación orientados a generar oportunidades comerciales, alianzas estratégicas, cooperación académica y derivación de pacientes internacionales.

La apertura tuvo lugar en el Centro Cívico del Bicentenario, donde representantes de la oferta sanitaria cordobesa mantuvieron reuniones con los integrantes de la delegación peruana.

Posteriormente, los visitantes recorrieron el Centro de Radioterapia Deán Funes, Diquecito Medical Resort, La Posada del Qenti Medical Wellness, la Clínica Universitaria Reina Fabiola, el Instituto Oulton, el Hospital Privado Universitario de Córdoba, el Sanatorio Allende y DENTIS.

La agenda permitió exhibir la capacidad médica, tecnológica y profesional de Córdoba, que cuenta con instituciones de alta complejidad, servicios especializados y propuestas de bienestar con potencial para recibir pacientes provenientes de otros países.

La delegación estuvo integrada por referentes de Clínica Anglo Americana, AUNA, Oncosalud, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Clínica Pardo y Clínica San José.

Córdoba Health Experience tuvo su primera edición en 2025, con Paraguay como mercado objetivo. Este año, la propuesta profundizó la vinculación con Perú y reforzó su orientación hacia la medicina de alta complejidad, la experiencia del paciente y las soluciones tecnológicas aplicadas a la salud.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para internacionalizar la oferta cordobesa, promover nuevos vínculos comerciales y consolidar a Córdoba como un destino competitivo en turismo médico y de bienestar.