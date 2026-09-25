Salud Pública: Llevaron a cabo intervención cardiovascular de extrema complejidad a un niño de 13 años

Por primera vez en el ámbito de la salud pública, se llevó a cabo una intervención cardiovascular de extrema complejidad para resolver una obstrucción completa de la arteria aorta.

Este procedimiento, que por su requerimiento técnico y tecnológico solo se realiza en centros de referencia nacionales especializados, marca un precedente en la capacidad de respuesta del sistema público de Córdoba.

La intervención fue realizada semanas atrás a un niño de 13 años que presentaba una interrupción del arco aórtico (IAA), una malformación congénita grave que se manifiesta como una falta de continuidad entre la aorta ascendente y descendente, y que, en este caso, había desarrollado una extensa circulación colateral supletoria.

El menor, junto a su familia, concurrió a la guardia del Hospital de Niños con una crisis hipertensiva severa.

En una primera intervención, los equipos de salud lo ingresan a la unidad de terapia intensiva donde se lo estabiliza.

Luego se realizó con una tomografía axial computada de alta resolución cardíaca con reconstrucción 3D, una prueba no invasiva que permitió llegar a un diagnóstico preciso y a la posterior programación de la intervención cardiovascular.

En este marco, se avanzó con punciones eco guiadas en la arteria femoral derecha y la arteria carótida común derecha.

Este procedimiento intervencionista mínimamente invasivo permitió confirmar el diagnóstico inicial de interrupción completa del arco aórtico.

La intervención requirió el uso de guías para apertura de obstrucciones crónicas de alta precisión – Hornet de 12 gramos – para abrir paso de forma segura y evitar riesgo de perforación y/o ruptura en las paredes de la arteria aorta. Una vez realizado esto, se colocó un stent cubierto (una malla metálica de soporte) para devolverle a la arteria su tamaño original.

Gracias a este procedimiento, el paciente recuperó sus niveles normales de presión arterial de forma inmediata y evoluciona favorablemente, demostrando la eficacia de las técnicas mínimamente invasivas en casos de alta exigencia.

Al respecto, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, resaltó la intervención realizada por primera vez en la provincia y destacó la inversión que realiza el Gobierno en el sistema sanitario.

“Esta sala de hemodinamia cuenta con toda la tecnología, aparatología, herramientas e insumos descartables, pero sobre todo, cuenta con todo el equipo médico y el personal de salud que hace falta para que un proceso de esta complejidad se pueda llevar a cabo en tiempo y forma”, expresó.

Por su parte, el jefe del Departamento de Cardiología del Hospital de Niños, Dr. Alejandro Peirone, explicó que el abordaje requirió un proceso integral de diagnóstico y estabilización, con estudios de alta precisión y una estrategia percutánea innovadora.

“Fue una intervención muy desafiante que pudimos resolver con éxito gracias al trabajo coordinado del equipo y a la disponibilidad de los insumos necesarios”, subrayó, al tiempo que valoró el acompañamiento del Ministerio de Salud, que garantizó los recursos en tiempo y forma para concretar el procedimiento.

A la vanguardia en salud pública

Este procedimiento de vanguardia y elevada precisión técnica, que logró la resolución exitosa de una obstrucción completa congénita de la principal arteria de nuestro sistema circulatorio, fue realizado gracias a la capacidad profesional y coordinación de todo el equipo de salud, la aparatología médica instalada y la Sala de Hemodinamia de última generación con la que cuenta el Hospital de Niños.

Se destaca el trabajo interdisciplinario y la respuesta inmediata de las áreas críticas: la detección temprana y la estabilización del paciente en la guardia fueron fundamentales para permitir el abordaje posterior, mientras que el soporte crítico brindado desde la Unidad de Cuidados Coronarios (UCO – UCI) y la disponibilidad de tecnología de imágenes cardíacas de alta resolución resultaron determinantes para consolidar este hito.

Asimismo, fue clave la intervención de los servicios sociales, cuya gestión fue esencial para la adquisición de la prótesis (stent), la cual representó una inversión estatal de casi 36 millones de pesos.

Este acompañamiento administrativo garantizó el acceso a insumos de altísima complejidad, consolidando un hito médico y de gestión para la salud pública.

En este marco, cabe destacar que el sistema público brindó una respuesta integral a este paciente, quien se encontraba sin cobertura de salud vigente y no había podido concretar la cirugía previamente por falta de respuesta prestacional, reafirmando el compromiso del sistema con el acceso universal a la medicina de alta complejidad.

El testimonio de la familia

Mara Gorosito, madre del paciente, relató el recorrido previo hasta llegar a la intervención y destacó el rol del sistema público.

“Fue un proceso largo. A mi hijo le detectaron un soplo en un control y empezamos con estudios, pero no tuvimos respuesta de la obra social. Hicimos los trámites y quedó todo en la nada”, expresó.

En ese sentido, explicó que la situación se resolvió cuando retomaron la atención en el hospital: “Volvimos a consultar y ahí se activó todo. El hospital fue muy rápido, reaccionó enseguida y nos ayudaron con todo lo que hacía falta”.

Gorosito también valoró el acompañamiento recibido durante la internación: “Nos trataron muy bien. Médicos y enfermeros estuvieron siempre presentes, haciendo todo lo posible”.

Sobre el rol del sistema público, sostuvo: “Estoy totalmente agradecida. Esto demuestra lo importante que es contar con un sistema de salud que pueda dar respuesta en situaciones tan complejas”.