Fortalecen el sistema de trasplantes con vuelos sanitarios para el traslado de órganos

La Provincia realizó un nuevo vuelo sanitario destinado a acompañar un procedimiento de ablación y traslado de órganos, a través de la Dirección Provincial de Aeronáutica (DPA), dependiente de la Secretaría General de la Gobernación.

En esta oportunidad, una aeronave K350 de la flota provincial trasladó al equipo de Trasplante Hepático del Hospital Córdoba hasta la ciudad de Rosario, donde participó de la ablación de un órgano destinado a un paciente que aguardaba un trasplante.

Finalizado el procedimiento, el órgano fue trasladado a la ciudad de Córdoba para continuar con el proceso de implante.

El operativo fue solicitado por el Ente Coordinador de Ablación e Implante de Córdoba (ECODAIC), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia y representante jurisdiccional ante el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y la Comisión Federal de Trasplante (COFETRA).

Los vuelos sanitarios cumplen un papel fundamental dentro del sistema de donación y trasplante, ya que permiten acortar distancias y responder con rapidez ante procedimientos en los que cada minuto resulta determinante.

Estas intervenciones requieren una coordinación precisa entre los equipos médicos, los organismos responsables de la procuración de órganos y el personal aeronáutico, para garantizar el cumplimiento de los tiempos y protocolos establecidos.

De esta manera, la Provincia pone su capacidad operativa y logística al servicio del sistema sanitario, acompaña el trabajo de los profesionales de la salud y contribuye a generar nuevas oportunidades de vida para las personas que esperan un trasplante.