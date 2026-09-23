Córdoba: Inauguraron refuncionalización de la Unidad de Terapia Intensiva del Servicio del Quemado

El gobernador Martín Llaryora inauguró la refuncionalización de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Servicio del Quemado del Hospital Córdoba, una obra fundamental para fortalecer la atención de pacientes críticos de toda la provincia y de diferentes regiones del país.

A partir de esta intervención, la UTI cuenta con seis boxes individuales de aislamiento, equipados con respiradores, monitores multiparamétricos y un sistema de monitoreo central y remoto.

La obra incluyó, además, una sala para el personal médico conectada al sistema de seguimiento permanente y conexiones para diálisis en cada uno de los boxes.

Llaryora destacó las mejoras realizadas en el centro hospitalario, que ahora dispone de una infraestructura renovada y tecnología de alta complejidad para brindar una atención más eficiente a los pacientes que requieren cuidados críticos.

“Este espacio es un punto de referencia tanto para el sector público como para el privado, no solo en Córdoba, sino también en todo el interior de la Argentina. Es importante reconocer al equipo médico por su calidad y su compromiso con la atención. Esto hace que sea uno de los hospitales de referencia más importantes de Sudamérica e, innegablemente, el más importante del interior de la Argentina”, sostuvo el gobernador.

La inversión total alcanzó los 244.015.102,84 pesos. De ese monto, 44.180.148,54 pesos fueron aportados por el hospital mediante el Sistema de Recupero de Gastos Hospitalarios, mientras que los 199.834.954,30 pesos restantes provinieron de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Sanitario del Ministerio de Salud de Córdoba.

El mandatario resaltó la importancia de continuar fortaleciendo la salud pública ante la creciente demanda que recibe el sistema sanitario provincial.

“Eso nos exige no buscar excusas, sino invertir para mejorar nuestro sistema y atender a todos los que lo necesiten, especialmente ante una situación tan compleja como una quemadura”, agregó.

La incorporación de boxes individuales de aislamiento representa una mejora sustancial para el Servicio del Quemado, debido a que estos pacientes presentan una elevada vulnerabilidad a las infecciones y requieren internación bajo estrictas condiciones de bioseguridad para favorecer su recuperación.

Por su parte, el director del Hospital Córdoba, Eduardo Caminos, destacó que la UTI fue equipada con tecnología de última generación.

“Esto es especialmente importante porque este es el único centro de atención de pacientes quemados de la provincia y uno de los principales del país”, indicó.

La obra comprendió trabajos de albañilería, carpintería, revestimientos, colocación de cielorrasos, pintura e instalaciones eléctricas y sanitarias. También se colocó piso conductivo en todas las salas, de acuerdo con los estándares de calidad y seguridad requeridos para la atención de pacientes críticos.

Un sistema que permite reinvertir en la salud pública

El Sistema de Recupero de Gastos Hospitalarios contempla la facturación de las prestaciones brindadas por los hospitales provinciales a pacientes que cuentan con cobertura de obra social.

Los recursos recuperados son administrados por el Ministerio de Salud y reinvertidos en infraestructura, equipamiento y mejoras edilicias, con el objetivo de fortalecer la calidad de la atención en el sistema público.

Sobre el Servicio del Quemado

El Servicio del Quemado del Hospital Córdoba es un centro de referencia provincial y nacional, reconocido por atender la mayor cantidad de pacientes quemados del país.

Recibe derivaciones de diferentes provincias, del interior cordobés e incluso del subsector privado, debido a la complejidad y especialización de las prestaciones que brinda.